Поздравление Главы города с 65-летием Дубны

В июле 1956 года рабочий поселок был преобразован в город, в сентябре в его состав вошли Большая Волга, Ново-Иваньково, Ратмино, Александровка, Козлаки и Юркино, а с декабря 1960 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР два города-соседа Дубна и Иваньково были объединены в один.

Мы гордимся нашей богатой историей и славными традициями. Мы благодарны предыдущим поколениям за великие свершения во имя науки, за вклад в развитие экономики нашей страны, интеллектуальные, культурные, спортивные достижения.

Сегодня Дубна – город ученых, инженеров, конструкторов, разработчиков новых, инновационных продуктов и технологий – активно участвует в реализации масштабных национальных программ и региональных проектов, делает прорывные открытия, успешно решает перспективные задачи по самому широкому спектру направлений.

Не менее активно развивается городская инфраструктура, благоустраиваются территории во всех районах наукограда, ремонтируются дороги и тротуары, школы и детские сады, обновляются спортивные объекты, устанавливаются детские площадки…

О том, что наш город – особенный, говорят все, кто приезжает в Дубну по работе, в гости или отдохнуть! Здесь царит особая творческая атмосфера и создана благоприятная исследовательская среда. У нас великолепная природа, много зелени и красавица-Волга. Именно за это каждый из нас любит свой город и хочет, чтобы он становился еще красивее, еще комфортнее, еще привлекательнее.

В юбилейный год хочу от души пожелать всем дубненцам крепкого здоровья, счастья, вдохновения! Будем и дальше плодотворно трудиться, преумножая славу нашего прекрасного города!