Повестка дня заседания Совета депутатов городского округа Дубна на 22 июля 2021 года

начало заседания в 15.00
г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, каб. 117
зал заседаний Совета депутатов городского округа Дубна
15.00 – 15.05
Утверждение повестки заседания Совета депутатов городского округа Дубна Московской области
Докладчик – Тамонов Андрей Владимирович
15.05 – 15.20
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Дубна от 24.12.2020 г. № РС6-21(26)-148/47 «О бюджете города Дубны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна
15.20 – 15.30
2. Об исполнении бюджета города Дубны за 2020 год
Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна
15.30 – 15.40
3. О награждении Почетным знаком «За заслуги перед Дубной»
Докладчик – Куликов Сергей Александрович
15.40 – 15.50
4. О присвоении Почетного звания «Почетный гражданин города Дубны Московской области»
Докладчик – Куликов Сергей Александрович
15.50 – 16.10
ПЕРЕРЫВ
16.10 – 16.20
5. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов городского округа Дубна Московской области
Докладчик – Викулин Ярослав Николаевич
16.20 – 16.30
6. О награждении Благодарностью Совета депутатов городского округа Дубна Московской области
Докладчик – Викулин Ярослав Николаевич
16.30
7. РАЗНОЕ