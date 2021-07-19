Повестка дня заседания Совета депутатов городского округа Дубна на 22 июля 2021 года

г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, каб. 117

зал заседаний Совета депутатов городского округа Дубна

15.00 – 15.05

Утверждение повестки заседания Совета депутатов городского округа Дубна Московской области

Докладчик – Тамонов Андрей Владимирович

15.05 – 15.20

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Дубна от 24.12.2020 г. № РС6-21(26)-148/47 «О бюджете города Дубны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна

15.20 – 15.30

2. Об исполнении бюджета города Дубны за 2020 год

Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна

15.30 – 15.40

3. О награждении Почетным знаком «За заслуги перед Дубной»

Докладчик – Куликов Сергей Александрович

15.40 – 15.50

4. О присвоении Почетного звания «Почетный гражданин города Дубны Московской области»

Докладчик – Куликов Сергей Александрович

15.50 – 16.10

ПЕРЕРЫВ

16.10 – 16.20

5. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов городского округа Дубна Московской области

Докладчик – Викулин Ярослав Николаевич

16.20 – 16.30

6. О награждении Благодарностью Совета депутатов городского округа Дубна Московской области

Докладчик – Викулин Ярослав Николаевич

16.30

7. РАЗНОЕ