ПФР начал принимать заявления на новые выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно

Право на данное пособие имеют одинокие родители, которые воспитывают одного или более детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, в случае если второй родитель умер, признан безвестно отсутствующим либо о нем нет каких-либо сведений. Также пособие положено законным представителям, если ребенок остался сиротой в связи со смертью единственного родителя (родителей). Еще одна категория граждан, которые могут претендовать на данную выплату - это родители и законные представители ребенка, в отношении которого есть судебное решение об уплате алиментов вторым родителем. И в данном случае неважно, платит второй родитель алименты или нет, важно наличие судебного решения и исполнительного листа.
Обязательным условием будет являться размер дохода семьи. Он не должен превышать размера прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи. Размер ежемесячного пособия равен 50% прожиточного минимума для детей в регионе проживания и индексируется в начале каждого года. В Москве в 2021 году эта сумма – 15 582 руб. Размер самой выплаты составит - 7791 рублей (50 процентов прожиточного минимума для детей в Москве в 2021 году). В Московской области прожиточный минимум ребенка -13531 руб. (размер выплаты составит – 6756,5 руб.) Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев. Подать новое заявление необходимо за месяц до истечения срока.
Обращаться за выплатой можно двумя способами:
- Дистанционно онлайн, через портал Госуслуг. Уведомление о статусе рассмотрения заявления поступит там же.
- Лично в клиентской службе Пенсионного фонда.
Если по заявлению принято положительное решение, средства органы ПФР перечислят без дополнительного уведомления. Если вынесено отказное решение, заявителю будет направлено уведомление с обоснованием причин.
Важно отметить, что поскольку новые выплаты осуществляются только через банк, заявителю необходимо указывать данные именно своего банковского счета. Перечисление средств через почтовые отделения, доставочные организации или на банковский счет другого человека не предусмотрено.
Если при подаче заявления допущена ошибка, заявление вернется на доработку и в течение 5 рабочих дней гражданину необходимо внести изменения.