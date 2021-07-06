ПФР начал принимать заявления на новые выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно

Обязательным условием будет являться размер дохода семьи. Он не должен превышать размера прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи. Размер ежемесячного пособия равен 50% прожиточного минимума для детей в регионе проживания и индексируется в начале каждого года. В Москве в 2021 году эта сумма – 15 582 руб. Размер самой выплаты составит - 7791 рублей (50 процентов прожиточного минимума для детей в Москве в 2021 году). В Московской области прожиточный минимум ребенка -13531 руб. (размер выплаты составит – 6756,5 руб.) Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев. Подать новое заявление необходимо за месяц до истечения срока.

Обращаться за выплатой можно двумя способами:

- Дистанционно онлайн, через портал Госуслуг. Уведомление о статусе рассмотрения заявления поступит там же.

- Лично в клиентской службе Пенсионного фонда.

Если по заявлению принято положительное решение, средства органы ПФР перечислят без дополнительного уведомления. Если вынесено отказное решение, заявителю будет направлено уведомление с обоснованием причин.

Важно отметить, что поскольку новые выплаты осуществляются только через банк, заявителю необходимо указывать данные именно своего банковского счета. Перечисление средств через почтовые отделения, доставочные организации или на банковский счет другого человека не предусмотрено.

Если при подаче заявления допущена ошибка, заявление вернется на доработку и в течение 5 рабочих дней гражданину необходимо внести изменения.