ПФР начал прием заявлений на выплаты беременным женщинам

Также важным условием является размер дохода на каждого члена семьи - он не должен превышать прожиточного минимума в регионе на 2021 год. В Москве эта сумма составляет 20 589 рублей, в Московской области 14987. Размер самой выплаты – 10294,5 руб. и 7493,5 руб. соответственно (50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения в Москве и Московской области в 2021 году).

Пособие назначается с месяца подачи заявления, а саму выплату беременная женщина начнет получать только с 12-ой недели беременности и до месяца родов либо прерывания беременности. Сумма будет рассчитана с учетом месяца, в котором она подала заявление на выплату. К примеру, беременная в 6 недель в июле 2021 года встала на учет и сразу же подала заявление на выплату. Как только у нее наступит 12 неделя беременности, Пенсионный фонд произведет выплату сразу за 2 месяца. Тех, кто встал на учет в ранние сроки беременности до 1 июля, выплата будет назначена только с 1 июля 2021 года.

Обращаться за выплатой можно двумя способами:

- Дистанционно онлайн, через портал Госуслуг. Уведомление о статусе рассмотрения заявления поступит там же.

- Лично в клиентской службе Пенсионного фонда.

Если по заявлению принято положительное решение, средства органы ПФР перечислят без дополнительного уведомления. Если вынесено отказное решение, заявителю будет направлено уведомление с обоснованием причин.

Важно отметить, что поскольку новые выплаты осуществляются только через банк, заявителю необходимо указывать данные именно своего банковского счета. Перечисление средств через почтовые отделения, доставочные организации или на банковский счет другого человека не предусмотрено.

Если при подаче заявления допущена ошибка, заявление вернется на доработку и в течение 5 рабочих дней гражданину необходимо внести изменения.