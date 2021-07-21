Отключение водоснабжения в Левобережной части Дубны

Работы по устранению аварии проводит АО ПТО ГХ и АО «Тензор Энергия». Специалисты делают всё возможное для скорейшего устранения аварии. Срок устранения аварии - 12 часов. Ориентировочное время возобновления подачи воды 06.00. Точки раздачи воды будут организованы в ближайший час. О местонахождении машин в режиме реального времени жители могут узнать в ЕДДС по номеру 112.

Приносим извинения за временные неудобства!