Отключение горячего водоснабжения

С графиком отключения/включения горячего водоснабжения в доме, где вы живете, можно ознакомиться на специальной онлайн-карте. Достаточно навести свое электронное устройство на QR-код.
Указав адрес, вы получите полную информацию о датах планового отключения горячей воды на Карте ресурсообеспечения МКД, по ссылке – http://mvitu.arki.mosreg.ru/mkd_map/_index1.php
Напомним, профилактические работы необходимы для обследования и наладки теплового оборудования, замены неисправных элементов, чтобы избежать технологических нарушений в зимний период.