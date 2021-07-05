От неоклассики до хай-тека – выражение современности в дизайне интерьеров

Самыми популярными современными стилями в дизайне интерьеров являются скандинавский, лофт, неоклассика, минимализм и хай-тек.
Больше простора, света и воздуха – так в нескольких словах можно описать современные стили в дизайне интерьеров. Их эстетика лишена пафосных декоративных элементов. Красота достигается путем простых, но грамотных сочетаний. Трендовые направления в дизайне не терпят лишних деталей и захламленности, привлекают свободой, лаконичностью и функциональностью. Обо всём этом знают дизайнеры студии L.DesignStudio.
Скандинавский стиль – продуманные решения для простой жизни
Скандинавский дизайн возник в начале XX века, приобрел мировую популярность и до сих пор не утратил своей актуальности. Зародился он в северных странах на одноименном полуострове, в честь которого и был назван. Основные черты скандинавского стиля:
- минимализм;
- функциональная практичность;
- мягкость контуров и плавность линий;
- приглушенные главенствующие цвета в сочетании с игривыми цветовыми акцентами;
- использование искусственных и органических материалов.
Благодаря простой элегантности скандинавского дизайна, выраженной в хорошо подобранных предметах, качественной мебели и правильном освещении, легко создать стильное пространство, отвечающее потребностям современности.
Хай-тек – на границе с будущим
Хай-тек зародился в последние десятилетия прошлого века. Его создатели были вдохновлены оформлением промышленных помещений и популярностью фантастических произведений литературного и киноискусства. А его реализации способствовало появление инновационных материалов. Хай-тек характеризуется:
- минимальным количеством вещей и рациональным подходом к их выбору;
- холодными светлыми тонами в сочетании с металликом;
- наличием прямых углов;
- преобладанием бетонных, пластиковых, стеклянных, металлических элементов;
- добавлением в оформление труб, воздуховодов, клапанов;
- обилием современной техники.
Хотя преобладает четкость форм и углов, некоторые предметы мебели и аксессуары могут иметь плавные, но необычные формы, напоминающие космический или индустриальный стиль.
Минимализм – ничего сверх
Идея лаконичного и чистого пространства является движущей силой минималистического направления. Она выражается в стремлении использования необходимого минимума вещей для создания максимально функционального и практичного пространства без лишних украшений. При этом формы достаточно просты, а цвета и текстуры гармонично сочетаются.
Особенности минимализма в интерьере:
- открытое пространство без лишних перегородок;
- цветовая гамма, созданная игрой полутонов, например, белого с графическим серым;
- использование хромированной стали, стеклянных элементов, пластиковых деталей, керамики, камня, дерева;
- преобладание правильных геометрических форм и строгих пропорций.
Вместо штор на окна вешаются жалюзи. Свет рассеивается. Часто используются неоновые или галогенные светильники.
Лофт – парадоксальный союз богемности и андеграунда
Loft в переводе означает – чердак, мансарда, последний этаж склада или производственного здания. Это всегда большое открытое пространство. Его главные отличительные черты:
- светлые тона, большие окна и много естественного света;
- отсутствие перегородок;
- высоченные потолки, дополненные балками из дерева или металла, открытыми вентиляционными или коммуникационными конструкциями;
- черновая отделка: бетонные стены, штукатурка или необработанный кирпич;
- наличие каминов, печей, деревянных лестниц, ведущих на антресольный уровень, состаренных рам.
Гармоничный сплав разных архитектурных решений – основа концепции лофта. В этом стиле элементы прошлых лет органично смотрятся рядом со сверхсовременным оборудованием, продуманными с практической точки зрения системами освещения, зеркальными и хромированными поверхностями.
Неоклассика – переосмысленная элегантность прошлых столетий
Неоклассический дизайн интерьера уходит корнями в классический греческий и римский декор. Неоклассика идеальна для ценителей классики, считающих, что она неподвластна времени и может выглядеть актуально и стильно. Характерные особенности:
- пастельные тона;
- яркие цвета в качестве акцентов;
- качественная симметричная мебель;
- использование таких материалов, как натуральное дерево, парча, лен, бархат;
- наличие роскошных декоративных элементов: больших зеркал, цветочных композиций, произведений искусства;
- каменные или мраморные полы, украшенные элитными коврами.
Современные стили в дизайне интерьеров подходят как для больших домов, так и для маленьких квартир. С их помощью можно максимально персонализировать жилое помещение любого размера.