  • Меню

    Мобильное Меню (accordion)

    Stay

От неоклассики до хай-тека – выражение современности в дизайне интерьеров

Самыми популярными современными стилями в дизайне интерьеров являются скандинавский, лофт, неоклассика, минимализм и хай-тек.

Больше простора, света и воздуха – так в нескольких словах можно описать современные стили в дизайне интерьеров. Их эстетика лишена пафосных декоративных элементов. Красота достигается путем простых, но грамотных сочетаний. Трендовые направления в дизайне не терпят лишних деталей и захламленности, привлекают свободой, лаконичностью и функциональностью. Обо всём этом знают дизайнеры студии L.DesignStudio.

Скандинавский стиль – продуманные решения для простой жизни

Скандинавский дизайн возник в начале XX века, приобрел мировую популярность и до сих пор не утратил своей актуальности. Зародился он в северных странах на одноименном полуострове, в честь которого и был назван. Основные черты скандинавского стиля:

  • минимализм;
  • функциональная практичность;
  • мягкость контуров и плавность линий;
  • приглушенные главенствующие цвета в сочетании с игривыми цветовыми акцентами;
  • использование искусственных и органических материалов.

 

Благодаря простой элегантности скандинавского дизайна, выраженной в хорошо подобранных предметах, качественной мебели и правильном освещении, легко создать стильное пространство, отвечающее потребностям современности. 

Хай-тек – на границе с будущим

Хай-тек зародился в последние десятилетия прошлого века. Его создатели были вдохновлены оформлением промышленных помещений и популярностью фантастических произведений литературного и киноискусства. А его реализации способствовало появление инновационных материалов. Хай-тек характеризуется:

  • минимальным количеством вещей и рациональным подходом к их выбору;
  • холодными светлыми тонами в сочетании с металликом;
  • наличием прямых углов;
  • преобладанием бетонных, пластиковых, стеклянных, металлических элементов;
  • добавлением в оформление труб, воздуховодов, клапанов;
  • обилием современной техники.

 

Хотя преобладает четкость форм и углов, некоторые предметы мебели и аксессуары могут иметь плавные, но необычные формы, напоминающие космический или индустриальный стиль.

Минимализм – ничего сверх

Идея лаконичного и чистого пространства является движущей силой минималистического направления. Она выражается в стремлении использования необходимого минимума вещей для создания максимально функционального и практичного пространства без лишних украшений. При этом формы достаточно просты, а цвета и текстуры гармонично сочетаются.

Особенности минимализма в интерьере:

  • открытое пространство без лишних перегородок;
  • цветовая гамма, созданная игрой полутонов, например, белого с графическим серым;
  • использование хромированной стали, стеклянных элементов, пластиковых деталей, керамики, камня, дерева;
  • преобладание правильных геометрических форм и строгих пропорций.

 

Вместо штор на окна вешаются жалюзи. Свет рассеивается. Часто используются неоновые или галогенные светильники.

Лофт – парадоксальный союз богемности и андеграунда

Loft в переводе означает – чердак, мансарда, последний этаж склада или производственного здания. Это всегда большое открытое пространство. Его главные отличительные черты: 

  • светлые тона, большие окна и много естественного света;
  • отсутствие перегородок;
  • высоченные потолки, дополненные балками из дерева или металла, открытыми вентиляционными или коммуникационными конструкциями;
  • черновая отделка: бетонные стены, штукатурка или необработанный кирпич;
  • наличие каминов, печей, деревянных лестниц, ведущих на антресольный уровень, состаренных рам.

 

Гармоничный сплав разных архитектурных решений – основа концепции лофта. В этом стиле элементы прошлых лет органично смотрятся рядом со сверхсовременным оборудованием, продуманными с практической точки зрения системами освещения, зеркальными и хромированными поверхностями.

Неоклассика – переосмысленная элегантность прошлых столетий 

Неоклассический дизайн интерьера уходит корнями в классический греческий и римский декор. Неоклассика идеальна для ценителей классики, считающих, что она неподвластна времени и может выглядеть актуально и стильно. Характерные особенности:

  • пастельные тона;
  • яркие цвета в качестве акцентов;
  • качественная симметричная мебель;
  • использование таких материалов, как натуральное дерево, парча, лен, бархат;
  • наличие роскошных декоративных элементов: больших зеркал, цветочных композиций, произведений искусства;
  • каменные или мраморные полы, украшенные элитными коврами.

 

Современные стили в дизайне интерьеров подходят как для больших домов, так и для маленьких квартир. С их помощью можно максимально персонализировать жилое помещение любого размера.

Авторы: 
L.Design Studio