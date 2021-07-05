От неоклассики до хай-тека – выражение современности в дизайне интерьеров

Больше простора, света и воздуха – так в нескольких словах можно описать современные стили в дизайне интерьеров. Их эстетика лишена пафосных декоративных элементов. Красота достигается путем простых, но грамотных сочетаний. Трендовые направления в дизайне не терпят лишних деталей и захламленности, привлекают свободой, лаконичностью и функциональностью. Обо всём этом знают дизайнеры студии L.DesignStudio.

Скандинавский стиль – продуманные решения для простой жизни

Скандинавский дизайн возник в начале XX века, приобрел мировую популярность и до сих пор не утратил своей актуальности. Зародился он в северных странах на одноименном полуострове, в честь которого и был назван. Основные черты скандинавского стиля:

минимализм;

функциональная практичность;

мягкость контуров и плавность линий;

приглушенные главенствующие цвета в сочетании с игривыми цветовыми акцентами;

использование искусственных и органических материалов.

Благодаря простой элегантности скандинавского дизайна, выраженной в хорошо подобранных предметах, качественной мебели и правильном освещении, легко создать стильное пространство, отвечающее потребностям современности.

Хай-тек – на границе с будущим

Хай-тек зародился в последние десятилетия прошлого века. Его создатели были вдохновлены оформлением промышленных помещений и популярностью фантастических произведений литературного и киноискусства. А его реализации способствовало появление инновационных материалов. Хай-тек характеризуется:

минимальным количеством вещей и рациональным подходом к их выбору;

холодными светлыми тонами в сочетании с металликом;

наличием прямых углов;

преобладанием бетонных, пластиковых, стеклянных, металлических элементов;

добавлением в оформление труб, воздуховодов, клапанов;

обилием современной техники.

Хотя преобладает четкость форм и углов, некоторые предметы мебели и аксессуары могут иметь плавные, но необычные формы, напоминающие космический или индустриальный стиль.

Минимализм – ничего сверх

Идея лаконичного и чистого пространства является движущей силой минималистического направления. Она выражается в стремлении использования необходимого минимума вещей для создания максимально функционального и практичного пространства без лишних украшений. При этом формы достаточно просты, а цвета и текстуры гармонично сочетаются.

Особенности минимализма в интерьере:

открытое пространство без лишних перегородок;

цветовая гамма, созданная игрой полутонов, например, белого с графическим серым;

использование хромированной стали, стеклянных элементов, пластиковых деталей, керамики, камня, дерева;

преобладание правильных геометрических форм и строгих пропорций.

Вместо штор на окна вешаются жалюзи. Свет рассеивается. Часто используются неоновые или галогенные светильники.

Лофт – парадоксальный союз богемности и андеграунда

Loft в переводе означает – чердак, мансарда, последний этаж склада или производственного здания. Это всегда большое открытое пространство. Его главные отличительные черты:

светлые тона, большие окна и много естественного света;

отсутствие перегородок;

высоченные потолки, дополненные балками из дерева или металла, открытыми вентиляционными или коммуникационными конструкциями;

черновая отделка: бетонные стены, штукатурка или необработанный кирпич;

наличие каминов, печей, деревянных лестниц, ведущих на антресольный уровень, состаренных рам.

Гармоничный сплав разных архитектурных решений – основа концепции лофта. В этом стиле элементы прошлых лет органично смотрятся рядом со сверхсовременным оборудованием, продуманными с практической точки зрения системами освещения, зеркальными и хромированными поверхностями.

Неоклассика – переосмысленная элегантность прошлых столетий

Неоклассический дизайн интерьера уходит корнями в классический греческий и римский декор. Неоклассика идеальна для ценителей классики, считающих, что она неподвластна времени и может выглядеть актуально и стильно. Характерные особенности:

пастельные тона;

яркие цвета в качестве акцентов;

качественная симметричная мебель;

использование таких материалов, как натуральное дерево, парча, лен, бархат;

наличие роскошных декоративных элементов: больших зеркал, цветочных композиций, произведений искусства;

каменные или мраморные полы, украшенные элитными коврами.

Современные стили в дизайне интерьеров подходят как для больших домов, так и для маленьких квартир. С их помощью можно максимально персонализировать жилое помещение любого размера.