ОКБ «Аэрокосмические системы» участвует в деловой программе МАКС-2021

В первый день XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в рамках деловой программы состоялся круглый стол «Отечественные цифровые технологии в авиации и авиационной промышленности». Он прошел под председательством заместителя директора Департамента цифровых технологий Минпромторга России Ивана Кузьменко. В работе круглого стола приняли участие представители АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» – генеральный конструктор Дмитрий Шевелев и директор центра САПР Максим Мокшаев.

В рамках круглого стола прозвучали доклады по самым актуальным на сегодня темам - вопросам унификации и стандартизации процессов управления ИТ-услугами (АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»), применения технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности в задачах повышения качества производства и послепродажного обслуживания вертолётной техники (ООО «Открытый код»), аспектов внедрения ПО для аэродинамического проектирования и анализа беспилотных летательных аппаратов и другим. Особый интерес у участников круглого стола вызвало выступление представителей резидента ОЭЗ «Дубна» Опытно-конструкторского бюро «Аэрокосмические системы». Оно касалось уникального для России программного продукта - внедрения САПР «Макс» в качестве отраслевого решения для авиастроения по разработке конструкторской и технологической документации на бортовые кабельные сети и трубопроводные системы самолетов и вертолетов.

Участники круглого стола также обсудили важнейшие аспекты цифровизации отечественного авиастроения, акцентировав внимание на реализации системных мер государственной поддержки, в частности – по линии Минпромторга России. Было отмечено, что указанные меры поддержки в области создания современных и востребованных отечественным авиапромом организационно-производственных и инженерных программных продуктов высокого уровня являются важным инструментом для обеспечения технологического паритета с ведущими мировыми разработчиками и производителями авиационной техники. Одним из важных тезисов, нашедших отражение в докладах участников, стал общий тренд на переход от стратегии импортозамещения к практике импортоопережения в сфере разработки специализированного ПО в интересах головных предприятий, входящих в контур ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России» и АО «ОДК».