ОКБ «Аэрокосмические системы» представит новинки на МАКС-21

На крупнейшем мировом авиа-форуме Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» представляет разработки светотехнического оборудования, систем генерирования электрического тока, трубопроводы, а также комплексное решение для цифровизации проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем.

В рамках круглого стола «Отечественные цифровые технологии в авиации и авиационной промышленности», который организует Минпромторг России, генеральный конструктор Дмитрий Шевелев и директор центра САПР Максим

Мокшаев выступят с докладом на тему «САПР «Макс» - отраслевое решение для авиастроения по разработке конструкторской и технологической документации на БКС и ТС». Также в рамках программы салона планируются деловые встречи и мероприятия с участием представителей ОКБ «Аэрокосмические системы».

XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля.

Справка:

Корпорация «Промышленные технологии» (ПРОМТЕХ) является полномасштабным научно-производственным комплексом, который выпускает большой объем продукции и выполняет значительные объемы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию высокотехнологичных авиационных систем и агрегатов. Основной центр компетенций и разработок Корпорации расположен в г. Дубна и включает предприятия: АО «ОКБ «Аэрокосмические системы», АО «ПРОМТЕХ-Дубна», АО «Дубненский кабельный завод», АО «Дубненский завод коммутационной техники» и центр технического обслуживания и ремонта АО «Промтех-сервис».

АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» - ведущий разработчик систем и агрегатов отечественной авиационной отрасли, двигателестроения и космической техники. Генеральный директор - Шадрин Валерий Владимирович.