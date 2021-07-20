ОЭЗ "Дубна" оказалась среди лидеров России по эффективности

ОЭЗ «Дубна» стала лидером в категории особых экономических зон технико-внедренческого типа, «Ступино Квадрат» — в категории промышленно-производственных зон, рассказала она. По ее словам, в целом все подмосковные ОЭЗ получили высокую оценку.

Московская область на первом месте по количеству ОЭЗ! Кроме этого, если посчитать количество рабочих мест, созданных только в двух ОЭЗ нашего региона, - ОЭЗ "Дубна" и ОЭЗ "Ступино Квадрат", то это 15 процентов от всех сотрудников ОЭЗ в стране: здесь трудоустроено больше 5,5 тысячи человек, — рассказала Зиновьева.

В декабре прошлого года «Дубна» возглавила рейтинг особых экономических зон России в группе технико-внедренческого типа. Тогда губернатор области Андрей Воробьев отметил, что «Дубна» является самой большой ОЭЗ по количеству резидентов. «Даже в период пандемии она показала рост по отчислениям в бюджеты всех уровней: за три квартала — больше двух миллиардов рублей», — рассказал он.