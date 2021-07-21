Объявление о проведении отбора, проводимого в форме запроса предложений, на предоставление грантов в форме субсидии

О проведении отбора, проводимого в форме запроса предложений, на предоставление грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления городского округа Дубна Московской области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования информирует Управление народного образования Администрации г.о. Дубна Московской области.