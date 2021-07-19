Общественный совет ОИЯИ по взаимодействия с органами местного самоуправления

20 июля состоится 16-ое заседание Общественного совета Объединенного института ядерных исследований по взаимодействия с органами местного самоуправления городского округа Дубна.
Повестка дня:
- Разработка Программы развития города Дубны как наукограда Российской Федерации / Докладчик – представитель Администрации городского округа Дубна;
- Обсуждение концепции благоустройства сквера на площади Жолио-Кюри / Докладчик – заместитель руководителя Администрации городского округа Дубна – А. А. Степаненко;
- Информация о текущей ситуации по созданию Московского областного физико-математического лицея им. академика В. Г. Кадышевского / Докладчик – директор лицея Ю. П. Курлапов;
- Информация по совместной программе празднования 65-летия ОИЯИ и города Дубны / Докладчик – заместитель руководителя Администрации городского округа Дубна – Н. Ю. Мадфес;
- Разное.