Общестроительные работы по коллайдеру NICA выполнены на 80%

«Мы рады, что наш партнер приехал в Дубну и увидел ускорительный комплекс своими глазами. Этот объект, безусловно, не самый крупный в истории работы компании STRABAG, однако, самый сложный. Думаю, сегодня важно обсудить уровень готовности строительства коллайдера NICA и отметить, что все задержки в строительстве вызваны не только уникальной сложностью возводимой установки и совершенствованием многих технологических решений в процессе, но и ограничениями, связанными с пандемией: сокращением объемов производства многих предприятий, а также межграничными транспортными барьерами из-за карантина», — отметил директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников.

Представители STRABAG подтвердили свои обязательства по строительству. На сегодняшний день выполнены все бетонные работы, за исключением небольшого объема покрытия тоннеля на участке бывшего технологического проезда. На 95% выполнены кровля и кирпичная кладка, полностью завершены отделочные работы в тоннеле коллайдера, выполняются отделочные работы в обстройке и благоустройство территории. Общестроительные работы выполнены на 80%. Развернуты работы по строительству инженерных систем: вентиляция, холодоснабжение, сжатый воздух, отопление, электроснабжение. В ближайшее время планируется начало работ по устройству слаботочных систем.

ОИЯИ и STRABAG регулярно взаимодействуют по всем возникающим техническим вопросам. Объем генподрядных работ ЗАО «STRABAG» включает в себя строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения и функционирования тяжелоионного коллайдера NICA на участке 5,4 га. Кольцо коллайдера с периметром 503 м представляет собой надземные железобетонные защитные туннели, толщина стен которых от 1 до 3 метров, толщина монолитного железобетонного перекрытия – 1,5 – 2 м, толщина монолитной железобетонной фундаментной плиты – 1 метр.