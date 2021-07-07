Обращение председателя Общественной палаты г.о. Дубна, почетного гражданина г.о. Дубна Виктора Васильевича Катрасева к жителям г.о. Дубна с призывом к вакцинации от Covid‑19

И совсем забыли, как год назад выходили из дома по пропускам и кодам, переходили на другую сторону при виде встречного, сторонились прохожих. Пустой город без машин и людей, в котором невозможно было не то, чтобы достать вакцину – медицинских масок не было, как не было их во всем мире.

Многие ли носят сейчас маски? Надевают перед входом в магазин, чтобы соблюсти формальность, а потом спустить ее на подбородок.

А вакцинация. Сколько можно думать, что это не про вас? Мы слушаем «страшилки» от знакомых, читаем сомнительные посты от блогеров, боимся каких-то "побочек" от прививок, которых вполне может и не быть… А переболевшие covid-19 думают, что все, теперь можно расслабиться и жить спокойно. Неужели вы хотите пройти этот ужас снова?

Новое всегда вызывает опасения. Какой ужас вселял в нас поначалу коронавирус, когда он только появился! Но со временем, когда переболели многие, общество привыкло к опасности. Кто-то умирал, но большинство же выздоравливало! Мы действительно перестали бояться коронавируса. А вакцинация – это до сих пор что-то новое и неизведанное.

Вакцинация должна стать нормой, перестать быть чем-то новым и неизведанным. Коронавирус несет смерть, а вакцина – жизнь, и только она поможет победить covid-19. Вакцинация – вообще единственное средство против пандемий.

Covid-19 вернулся. Это рано или поздно должно было произойти там, где игнорируют вакцинацию и масочный режим. Где люди потеряли бдительность.

Сейчас надо спасать и себя, и бабушек, и дедушек, и любимый город. Привиться от коронавируса – нормально и правильно. Не привиться – путь к болезни, потере здоровья, смертям близких людей, карантинам, локдаунам. Других вариантов просто нет.

ЛИБО ВАКЦИНА, ЛИБО КОШМАР. ВЫБОР ЗА ВАМИ.

Я призываю вас вакцинироваться. Спасите себя и своих близких!

Председатель Общественной палаты г.о. Дубна, Почетный гражданин г.о. Дубна

Виктор Васильевич Катрасев