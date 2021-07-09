+33,3°
Влажность: 28% ↑
Давление: 752,3 мм ↓

О первой цифровой всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения 2020 года впервые пройдет в цифровом формате.

В связи с пандемией срок проведения Всероссийской переписи населения 2020 года был перенесен на октябрь 2021 года. В этих условиях особые надежды Росстат возлагает на новый — цифровой — способ сбора данных.

В ходе предстоящей переписи жители России смогут переписаться самостоятельно на портале Госуслуг, в том числе в отделениях МФЦ. Интернет-перепись – это новый для России способ переписи, когда между респондентом и электронным переписным листом нет посредника в виде переписчика.

Каждый участник Интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой и QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги.

Параллельно с Интернет-переписью будет проводиться опрос населения переписчиками. Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами с электронными переписными листами, вопросы которых совпадают с онлайн-опросниками. Бумажные формы переписных листов могут  применяться как резервный способ сбора информации.

Для проверки полноты охвата населения переписью переписчики могут проверять QR-коды подтверждения участия в переписи у тех, кто переписался самостоятельно онлайн.

Среди преимуществ, которые дает внедрение Интернет-переписи: более полный охват переписью труднодоступных  групп населения и повышение качества данных переписи в целом.

Сохранение других вариантов учета населения объясняется тем, что перепись населения должна проходить в удобном формате для всех жителей России.

Данные переписи — единственный максимально полный и достоверный источник информации о численности, национальном составе и владении языками, уровне образования и состоянии в браке, составе домохозяйств и источниках средств к существованию населения страны.

Полученные данные переписи позволят лучше увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах России, городах и селах, точнее планировать развитие страны и принимать необходимые меры в реализации программ поддержки населения.

В июне в дубненском отделе ЗАГС составлено более 100 записей актов о рождении
07.07.2021     888
Самыми популярными июньскими именами стали: Михаил, Иван, Максим, Алиса, Мария, Дарья.
Начались работы по реконструкции стадиона школы №7 в районе Большая Волга
08.07.2021     695
Этот проект находится в сфере особого внимания депутата Государственной Думы РФ Ирины Родниной, которая занимается развитием детского и школьного спорта в России.
13 июля Мособлархитектура проведет вебинар по вопросам получения государственных и муниципальных услуг
08.07.2021     4
13 июля 2021 года, в 15:00 Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области проведет онлайн вебинар по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в...
Меры социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста
09.07.2021     9
ГУ-Главное управление ПФР №5 по г. Москве и Московской области напоминает:
Снять деньги без спроса с банковской карты родственника — это преступление
09.07.2021     5
Пленум Верховного суда России разъяснил, как наказывать за снятие без спроса денег с чужих банковских карт. Самое главное: нельзя снимать без разрешения, даже если вам известен...