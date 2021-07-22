Новые победы дубненских спортсменов

Свой турнир провели юноши и девушки 2005-2006 гр., в итоге призовые места заняли следующие волейболисты:

ДЕВУШКИ 2005-2006 гр.

1 место Олеся Лагута (Яхрома) / Евгения Архипенко (Дубна)

2 место Мария Гребнева / Ульяна Минцева (Шаховская)

3 место Анастасия Зайцева / Яна Сомина (УОР № 2)

ЮНОШИ 2005-2006 гр.

1 место Фади Альбахиси / Максим Андреев (Дубна)

2 место Федор Чарыков / Артем Чепелев(Дубна)

3 место Даниил Пономаренко (Солнечногорск) / Алексей Гришин (Электросталь)

Все три наши команды вышли в полуфинал соревнований. И не хватило совсем немного, чтобы сделать пьедестал почета полностью дубненским. В итоге дубненцы Фади и Максим завоевали золото , Артём и Федор - серебро, Дима и Илья финишировали на 4-м месте. И поскольку 1-й и 2-й этапы выиграли Федор Чарыков и Артём Чепелев, то получается, что Дубна взяла все три этапа Первенства!

Поздравляем спортсменов с отличным результатом!

В сентябре состоится самая главная - финальная часть этих соревнований, в котором будут разыграны титулы победителей и призёров всего Первенства Московской области.

Желаем удачи на соревнованиях!