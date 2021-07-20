+20,1°
Влажность: 59%
Давление: 743,3 мм

Напоминаем о главных правилах купания детей

Лето дарит возможностей отдохнуть на природе. Особенно приятно находиться в жару у водоемов.

Много посетителей, в том числе детей, можно видеть на водоемах Дубны.

Уважаемые родители, напоминаем вам о главных правилах купания детей.

Купание и водные процедуры на открытом воздухе необходимо проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей!

  • Для плавания используйте круги и жилеты, предназначенные для применения в открытых водоемах или бассейнах;
  • Взрослым нужно постоянно находиться рядом с детьми;
  • Не разрешайте детям заплывать далеко от берега и нырять в мелких местах или местах с незнакомым дном;
  • Не забывайте о головных уборах для детей (и себя тоже) в солнечную погоду;
  • Чтобы избежать теплового удара, необходимо предусмотреть место, где ребенок может отдохнуть в тени (зонт, тент и т.п.).
  • Познакомьте ребенка с правилами безопасного поведения на воде.

Соблюдайте простые правила, берегите своих детей! 

Источник: 
Отдел взаимодействия со СМИ
Тэги: 
безопасность
воспитание
дети
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