Напоминаем о главных правилах купания детей

Много посетителей, в том числе детей, можно видеть на водоемах Дубны.

Уважаемые родители, напоминаем вам о главных правилах купания детей.

Купание и водные процедуры на открытом воздухе необходимо проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей!

Для плавания используйте круги и жилеты, предназначенные для применения в открытых водоемах или бассейнах;

Взрослым нужно постоянно находиться рядом с детьми;

Не разрешайте детям заплывать далеко от берега и нырять в мелких местах или местах с незнакомым дном;

Не забывайте о головных уборах для детей (и себя тоже) в солнечную погоду;

Чтобы избежать теплового удара, необходимо предусмотреть место, где ребенок может отдохнуть в тени (зонт, тент и т.п.).

Познакомьте ребенка с правилами безопасного поведения на воде.

Соблюдайте простые правила, берегите своих детей!