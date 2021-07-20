Напоминаем о главных правилах купания детей

Лето дарит возможностей отдохнуть на природе. Особенно приятно находиться в жару у водоемов.
Много посетителей, в том числе детей, можно видеть на водоемах Дубны.
Уважаемые родители, напоминаем вам о главных правилах купания детей.
Купание и водные процедуры на открытом воздухе необходимо проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей!
- Для плавания используйте круги и жилеты, предназначенные для применения в открытых водоемах или бассейнах;
- Взрослым нужно постоянно находиться рядом с детьми;
- Не разрешайте детям заплывать далеко от берега и нырять в мелких местах или местах с незнакомым дном;
- Не забывайте о головных уборах для детей (и себя тоже) в солнечную погоду;
- Чтобы избежать теплового удара, необходимо предусмотреть место, где ребенок может отдохнуть в тени (зонт, тент и т.п.).
- Познакомьте ребенка с правилами безопасного поведения на воде.
Соблюдайте простые правила, берегите своих детей!