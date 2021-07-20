Напоминаем гостям и жителям Дубны правила безопасного поведения на отдыхе

Отправляясь на природу, в лес за грибами, ягодами, нельзя пренебрегать основными правилами безопасности. Вот их краткий перечень.
- Одежда и обувь должны быть подходящими для такой прогулки. Лес – место обитания клещей, муравьев, змей, других ползучих и кусачих представителей фауны, об этом необходимо помнить! Надевайте одежду с длинными рукавами, брюки, подошва обуви не должна быть скользящей.
- Собирайте только те грибы или ягоды, в которых абсолютно уверены. Отравиться незнакомыми грибами проще простого.
- Берегите природу. Помните, что своим халатным поведением вы можете нанести окружающей среде огромный урон, после которого она будет восстанавливаться не один десяток лет, а может и совсем не восстановиться.
- Не оставляйте после себя мусор, не разоряйте муравейники и гнезда птиц, соблюдайте правила безопасности при разведении костров.
Важно соблюдение правил безопасности у водоемов:
- Не заходите в воду в неразрешенных местах.
- Не купайтесь там, где грязно.
- Не употребляйте спиртные напитки перед купанием.
- Не заплывайте за буйки.
- Не оставляйте детей без присмотра, где бы вы ни находились – в лесу или у водоема. Не разрешайте им далеко отходить от вас, будьте всегда поблизости.
Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!