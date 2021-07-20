На сайте ежегодной премии губернатора Московской области «Мы рядом» проходит народное голосование за претендентов

Для того, чтобы отдать свой голос, требуется пройти несложную процедуру регистрации на сайте https://премия-мырядом.рф.
После этого можно ознакомиться с заявками в разделе «Участники» и выбрать те проекты, которые вы считаете самым полезными и важными.
Отдать свой голос можно за любое количество инициатив, но за каждый проект можно голосовать только по одному разу.
1200 участников, которые наберут наибольшее количество голосов в народном голосовании, становятся номинантами конкурса.
В каждой категории определяются претенденты, набравшие наибольшее количество голосов в народном голосовании:
- «Область перемен» — 50 номинантов;
- «Округ перемен» — 200 номинантов;
- «Территория перемен» — 350 номинантов;
- «Место перемен» — 600 номинантов.
Выбрать понравившийся проект можно до 25 июля.
Напомним, что призовой фонд ежегодной премии Губернатора Московской области в 2021 году — 80 000 000 рублей.