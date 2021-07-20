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На сайте ежегодной премии губернатора Московской области «Мы рядом» проходит народное голосование за претендентов

Для того, чтобы отдать свой голос, требуется пройти несложную процедуру регистрации на сайте https://премия-мырядом.рф.

После этого можно ознакомиться с заявками в разделе «Участники» и выбрать те проекты, которые вы считаете самым полезными и важными.

Отдать свой голос можно за любое количество инициатив, но за каждый проект можно голосовать только по одному разу.

1200 участников, которые наберут наибольшее количество голосов в народном голосовании, становятся номинантами конкурса.

В каждой категории определяются претенденты, набравшие наибольшее количество голосов в народном голосовании:

  • «Область перемен» — 50 номинантов;
  • «Округ перемен» — 200 номинантов;
  • «Территория перемен» — 350 номинантов;
  • «Место перемен» — 600 номинантов.

Выбрать понравившийся проект можно до 25 июля.

Напомним, что призовой фонд ежегодной премии Губернатора Московской области в 2021 году — 80 000 000 рублей.

Источник: 
Отдел взаимодействия со СМИ
Тэги: 
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