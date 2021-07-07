На портале «Добродел» проводится 2‑й этап голосования по дорогам Подмосковья

Перечень из 3,1 тыс. дорог представлен на интерактивной карте по ссылке vote.dobrodel.ru/dorogi2022final. В него вошли предложения, поступившие от жителей на «Добродел», в муниципальные образования и дорожные организации, а также списки, подготовленные администрациями округов и Мосавтодором.

Пользователи, зарегистрированные на портале «Госуслуг», могут сделать свой выбор, при необходимости – приложить фотографию участка дороги и написать комментарий.

По поручению губернатора Андрея Воробьева ежегодно около четверти дорог в регионе, включенных в областную программу, ремонтируют по итогам голосования жителей.

В 2021 году будут приведены в порядок более 1,5 тыс. км дорог, в том числе свыше 700 км – региональных, по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

С программой ремонта можно ознакомиться по ссылке vote.dobrodel.ru/oceniremontdorog2021.