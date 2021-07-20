На образовательном портале «Учеба.онлайн» можно обучиться компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики

Программа включает в себя бесплатное изучение лекционного материала, прохождение итоговой аттестации и получение удостоверения о повышении квалификации или диплома о профпереподготовке в электронной форме при успешном прохождении итоговой аттестации.

Принять участие могут следующие категории слушателей:

государственные гражданские служащие;

муниципальные служащие;

сотрудники региональных органов исполнительной власти;

работники государственных и муниципальных организаций и учреждений, в том числе организаций с госучастием или участием органов местного самоуправления.

Совершеннолетние граждане Российской Федерации, не указанные в перечне, также могут пройти обучение на портале при наличии высшего или среднего профессионального образования.