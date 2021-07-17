На дороге Дубна-Кимры-Горицы задержали персонажа с наркотиками

В отношении жителя Кимр возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции выясняют все детали незаконной деятельности задержанного.