На дороге Дубна-Кимры-Горицы задержали персонажа с наркотиками

42-летнего жителя города Кимры полиция задержала на автодороге Дубна – Кимры – Горицы. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, в момент задержания мужчина попытался избавиться от улик – выбросил сверток с порошком. Сверток был изъят, порошок оказался мефедроном общей массой 3,49 грамма, что относится к крупному размеру.
В отношении жителя Кимр возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции выясняют все детали незаконной деятельности задержанного.