На дороге Дубна - Кимры - Горицы уложили новое асфальтобетонное покрытие

По мнению Губернатора Игоря Рудени, приоритетное внимание в дорожной кампании необходимо уделять ремонту опорных трасс, туристических и социально значимых дорог, путей к инвестплощадкам, маршрутов школьных автобусов и скорой помощи.

Автомобильная дорога Дубна - Кимры – Горицы протяженностью 60,6 км входит в региональную опорную дорожную сеть. Она соединяет Тверскую и Московскую области, а также обеспечивает связь города Кимры с восточными и северо-восточными муниципальными образованиями региона.

В 2020 году заключен трехлетний государственный контракт на ремонт этой автодороги в рамках нацпроекта. В прошлом году отремонтировано 20 км: от села Горицы в сторону Кимр. Полностью дорога будет приведена в нормативное состояние в следующем году.

На объектах ремонта текущего года подрядная организация завершила основные работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части. Всего уложено два слоя – выравнивающий и верхний. Сейчас ведется устройство переходно-скоростных полос, заездных карманов и съездов. Также для обеспечения безопасности дорожного движения подрядчик выполняет укрепление обочин.