Музыкальный подарок к юбилею Дубны подготовила Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна». Видео

Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» была создана в 1991 году и сегодня насчитывает 500 мальчиков и юношей (от 4 до 18 лет).

Это единственная в Московской области муниципальная хоровая школа мальчиков, где они не только поют в хоре, но и изучают нотную грамоту, историю музыки, учатся играть на музыкальных инструментах, в инструментальных ансамблях и оркестрах, занимаются вокалом.

На основе многолетнего опыта работы в школе сложилась уникальная система музыкального образования, результаты которой подтверждаются многочисленными достижениями.

Благородная цель возрождения мужского хорового пения в России, во имя которой создавалась школа, профессионализм, работоспособность, целеустремленность позволили создать уникальный, преданный этому делу коллектив.

В репертуаре концертного хора школы русская духовная музыка, произведения русских и зарубежных классиков и современных композиторов, русские народные песни.

Художественный руководитель - заслуженный работник культуры России Ольга Миронова.