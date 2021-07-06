«Моя Дубна»

Александр Иванов-Никольский родом из Харькова. Имеет высшее архитектурное образование, окончил художественную школу имени Ильи Репина. Учился у таких мастеров, как: Иван Бабенко, Владимир Шепель, Николай Шевченко, Анар Алиев. Изучал графику и пуантилизм у венгерского графика Шандора Легради и графика-мультипликатора Иштвана Ороса. Работает в сложной смешанной технике – пастель, темпера, черная тушь, перо-волосок и процарапывание пером по грунтовой поверхности. Также отдает предпочтение графике.

Александр Николаевич действительный член Академии русской словесности и изящных искусств им. Г. Р. Державина, член Международного художественного фонда.

На выставке представлены графические работы, посвященные нашему городу.

Выставка работает с 1 июля по 31 июля (суббота, воскресенье – выходной).

Адрес: ул. 9 Мая, д. 3, 2 этаж.

Вход свободный.

Справки по телефону: 8(49621) 3-09-48