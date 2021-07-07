Мониторинговое исследование состояния Южной дренажной водоотводной канавы

В отличие от предыдущих лет русло водотока более прочищено, мутность воды ниже, однако в районе моста через Волгу в сторону Особой экономической зоны скорость течения явно снижена, что может свидетельствовать о недостатках инженерных решений при проведении работ по переносу русла канавы в районе Особой экономической зоны, а с точки зрения экологии ведет к снижению эффективности выполнения водотоком функций по отведению дренажных вод от напорной дамбы Иваньковского водохранилища и снижению остаточных концентраций загрязняющих веществ в водах, отводимых с территорий «ДМЗ им. Н.П. Федорова» и ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка».

Снова выявлены многолетние проблемы нарушения береговой зоны дачниками с/т «Заря», несанкционированное размещение строений и посадок около уреза воды канавы и отсутствие прочистки русла в пределах садовых участков.