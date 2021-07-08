Молодые ученые стран СНГ посетили лучшую в России ОЭЗ «Дубна»

Научные сотрудники, молодые специалисты, аспиранты, студенты из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины и России приехали в Дубну на месяц. Их стажировка организована Международным инновационным центром нанотехнологий СНГ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ и Объединенного института ядерных исследований. Основная цель - активное вовлечение научной молодежи в сотрудничество с учеными ОИЯИ и инновационными научно-производственными предприятиями Дубны.

На встрече со специалистами ОЭЗ в Конгресс-центре стажеры узнали много новых фактов об особой экономической зоне. Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Сергей Писарев подробно рассказал об истории создания технико-внедренческой зоны, ее достижениях, преимуществах локализации бизнеса именно на этой территории, о самых крупных резидентах и значимых проектах, реализуемых в ОЭЗ.

Для ряда молодых ученых и специалистов стран СНГ, которые приехали на стажировку в Дубну, большой интерес вызвала возможность трудоустроиться в подмосковной ОЭЗ. Сергей Писарев подтвердил, что компании-резиденты нуждаются в квалифицированных специалистах, готовы пополнить свои коллективы талантливой молодежью, а возможности трудоустройства в престижные компании ОЭЗ «Дубна» всегда найдутся.

Современную инфраструктуру левобережной площадки ОЭЗ, высокий уровень ее благоустройства стажеры могли увидеть своими глазами на обзорной экскурсии. А впереди у научной молодежи еще посещение предприятий, расположенных на правом берегу, где они смогут наглядно увидеть процесс производства инновационных изделий, познакомиться с передовыми технологиями предприятий, продукция которых высоко ценится не только в России, но и за рубежом.

Прошедшая экскурсия для молодых ученых подтверждает, что заключенное в Год науки Соглашение о сотрудничестве между ОИЯИ и ОЭЗ «Дубна» дает свои плоды - развивается партнерство науки и высокотехнологичного бизнеса развивается успешно.