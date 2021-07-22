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Какие же головные уборы в тренде этим летом? О ключевых модные тенденции расскажем в материале.

Модные головные уборы на лето 2021

Соломенная шляпа

Соломенная шляпа - то, без чего вам точно не обойтись. Ведь это главный хит лета 2021. А еще это ну очень универсальная вещь, которая пригодится и на пляже, и в городе. Фасоны очень разнообразны, поэтому даже самым заядлым модницам будет из чего выбрать. Но главные фавориты этого лета - ковбойская шляпа из соломы, а также модели с необработанными краями и цепочкой.

Козырек

Козырек - стильный вариант, если вы не слишком любите шляпы. Он защищает лицо от солнечных лучей, выглядит непринужденно и хорошо сочетается с большей частью летнего гардероба. Правда, есть нюанс: в сильную жару надевать козырек мы не советуем, ведь он защищает не всю голову. Поэтому в такие дни лучше все же отдать предпочтение шляпе или панаме, а козырек оставить для умеренно теплой погоды. Он будет прекрасным вариантом для моложи

Платок на голову

Тоненький шелковый платок - это невероятно женственный и красивый аксессуар, который покорил сердца многих модниц в этом сезоне. Он способен сделать ваш образ невероятно загадочным, поэтому все вокруг будут думать - кто эта элегантная леди? Надевать платок можно и на прогулку, и к вечернему платью, и на пляж. Он не обязательно должен быть из шелка, подойдет и хлопковый вариант.

Панама

Последний раз этот головной убор был в тренде еще в 90-х, и вот он снова поднимается на модный Олимп. Для лета идеально подойдут варианты из натуральных тканей - льна и хлопка. Отдельного внимания заслуживают оригинальные джинсовые и соломенные модели. И если вы никогда не носили панаму - самое время попробовать.

Бейсболки

Бейсболки уверенно покоряют как модные подиумы, так и городские улицы. Наиболее популярны сегодня рэперские варианты с логотипами музыкальных групп и спортивных команд. Поэтому если платки и изящные шляпки - вовсе не ваш формат, обратите внимание на стильные и яркие бейсболки в стиле спорт-шик.