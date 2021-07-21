Мисс «Живу Спортом» — 2021

Шанс победить есть у каждой! Принять участие в спортивном состязании могут не только профессиональные спортсменки, но и все девушки, влюбленные в спорт.

Чтобы участвовать нужно всего лишь:

Возраст от 18 до 35 лет

Регулярные занятия спортом

Открытый профиль Instagram

Как действовать:

На портале живуспортом.рф загрузить спортивную фотографию и заполненную анкету (файл для скачивания вы найдете в разделе "контактная информация")

Далее в своем инстаграм-аккаунте в открытом доступе под хэштэгом #миссживуспортом2021 нужно разместить видео до 40 секунд «Почему я живу спортом», в котором участница отвечает на вопрос, кратко рассказывает о себе и демонстрирует спортивные навыки.

Заявки принимаются до 2 сентября, а финал пройдет 16 сентября в Гостином дворе.

Организаторами конкурса выступают Министерство физической культуры и спорта Московской области, а также общественная организация «Живу Спортом».

Подробности на портале живуспортом.рф.

Не победишь, если не будешь участвовать!

Присоединяйся!