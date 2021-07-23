Мировое авиашоу в небе Жуковского впечатлило

МАКС-2021, один из крупнейших авиа-форумов мирового уровня, проходит в Жуковском в 15-й раз. В грандиозном юбилейном мероприятии традиционно принимает участие Корпорация «Промтех» и представляющий ее резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Аэрокосмические системы».

Международный авиасалон в первую очередь поражает своим размахом и той авиационной и космической техникой последнего образца, уникальным оборудованием, которые представлены в его выставочном комплексе, - поделился впечатлениями генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – Нам тоже есть чем гордиться. В ряду других, а это почти 600 российских компаний, а также 90 зарубежных предприятий и организаций из 20 стран мира, разработки резидента ОЭЗ компании «Аэрокосмические системы» вызывают особый интерес как у представителей профессионального сообщества, производителей уникальной техники, так и у обычных посетителей МАКС – любителей авиации и космоса. Разработчик бортовых кабельных систем, в том числе для таких самолетов, как Сухой Суперджет-100 и МС-21, самый крупный инвестор нашей ОЭЗ, «Промтех» осуществляет на ее территории полный цикл - от разработки до производства и последующего сопровождения систем и компонентов для российской авиации. Это наглядно говорит и о возможностях нашей подмосковной площадки. Конечно, в перспективе хотелось бы расширить авиационный кластер в ОЭЗ, привлечь новых резидентов с проектами создания здесь изделий и техники последнего поколения для этой отрасли.

МАКС-2021 дает такую возможность - рассказать о подмосковной площадке в первую очередь специалистам, тесно с ними пообщаться. В этот день Антон Афанасьев смотрел грандиозное авиашоу в команде именно таких профессионалов своего дела. За незабываемой летной программой, продемонстрированной виртуозными пилотами высшей категории, вместе с ним наблюдали генеральный директор АО «ЛИИ им. М.М. Громова» Евгений Пушкарский, генеральный директор АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» Алексей Берг, участник создания МКС «Буран» авиаконструктор Александр Горбунов. Полезной была и встреча с заместителем председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денисом Кравченко, который только вернулся с Байконура, где присутствовал на запуске ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию.

Сложный и слаженный пилотаж на тяжёлых истребителях, ударных вертолётах, реактивных и поршневых учебно-тренировочных самолётах зрителям продемонстрировали шесть пилотажных групп – известные всей стране «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты», представляющие Воздушно-космические силы России, а также пилотажная группа ВВС Индии SARANG. Всех заинтересовало выступление аэроклуба «Первый полет» на двухместном самолете ЯК-52 и ЯК-54, который доступен не только профессионалам, но и любителям. Незабываемое авиашоу впечатлило, и, по мнению руководителя ОЭЗ «Дубна», полезные контакты обязательно дадут свои результаты в перспективе.