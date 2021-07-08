Минэкономразвития России подтвердило эффективность ОЭЗ в Дубне

Такую оценку особых экономических зон Министерство экономического развития РФ проводит регулярно, начиная с 2016, когда полномочия по управлению ОЭЗ были переданы в регионы. В этот раз оценка функционирования российских ОЭЗ определялась экспертами по 25 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по 6 расчетным показателям эффективности. Учитывались деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления, другие параметры.

На днях были опубликованы результаты оценки эффективности за 2020 год и накопленным итогом на конец декабря прошлого года. С учетом всех показателей, динамика которых росла даже несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией коронавируса, деятельность ОЭЗ «Дубна» в очередной раз признана эффективной.