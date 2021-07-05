Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в июле 2021 года

15 июля 2021 года

1. Порядок получения налоговых вычетов, в том числе в упрощенном порядке.

2. Изменения в валютном законодательстве, вступившие в силу с 2021г.

3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Переход с 01.07.2021 года к безвозмездной государственной услуге по выпуску квалифицированной электронной подписи в УЦ ФНС России. Информационное обслуживание налогоплательщиков в электронном виде. Интернет-сервисы ФНС России.

29 июля 2021 года

1. Порядок уточнения невыясненных поступлений. Порядок заполнения полей в платежном поручении, обзор типичных ошибок при заполнении.

2. Исчисление налоговым органом транспортного и земельного налогов юридическим лицам в 2021.

3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Переход с 01.07.2021 года к безвозмездной государственной услуге по выпуску квалифицированной электронной подписи в УЦ ФНС России. Информационное обслуживание налогоплательщиков в электронном виде. Интернет-сервисы ФНС России.

При посещении налогового органа обязательно ношение средств индивидуальной защиты (вход в инспекцию только в маске).

Время проведения семинара: 11.00

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400

тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52

В программе семинара возможны изменения.