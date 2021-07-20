Медработники Подмосковья теперь могут получить квалификационную категорию онлайн

С переводом услуги по получению квалификационной категории в электронный вид специалисты здравоохранения могут подать заявление и получить результат в режиме онлайн. Ранее им приходилось обращаться за услугой лично в МФЦ или в аттестационные организации. Более того, с переходом на электронный документооборот срок предоставления услуги сократился на месяц – со 120 до 90 дней, – сообщил министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

При подаче заявления нужно загрузить удостоверение личности, документы об образовании, сканы трудовой книжки, аттестационный лист и отчет о профессиональной деятельности. После этого проводятся очные мероприятия: тест и собеседование. Результаты рассматривает аттестационная комиссия. Затем заявителю в личном кабинете выдается решение об оказании услуги.