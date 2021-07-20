Массовая вакцинация от Covid‑19

Чтобы избежать очередей и охватить максимальное число желающих вакцинироваться, в помещении гимназии прием вели сразу 20 медицинских бригад. Таким образом, на заполнение анкеты, первичный осмотр и непосредственно прививку у одного пациента уходило не более 5-10 минут.

На сегодняшний день в городе первым компонентом привились уже более 18 тысяч жителей, а полностью — порядка 11, 5 тысяч.

Массовая вакцинация в регионе проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. По данным Минздрава, ежедневно в Подмосковье прививки от коронавируса делают порядка 60 тысяч человек.