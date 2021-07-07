Ликвидирована долгоживущая большая по площади несанкционированная свалка

Долгое время она располагалась в районе шлюза №1 канала имени Москвы. Также убрана прилегающая территория и участок для выгула домашних животных. Благодаря Волжскому РГС – филиалу ФГБУ «Канал имени Москвы» отходы отправлены на полигон ТКО, а площадка залегания свалки дополнительно очищена.

Продолжаем битву за чистоту нашего наукограда. Вопросы экологии, экологического воспитания и чистоты города остаются в приоритете Общественной палаты г.о. Дубна.