Круглый стол, приуроченный к 80‑летию формирования народного ополчения «ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ! НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ В 1941 г.: ДОКУМЕНТЫ, ВОСПОМИНАНИЯ, ФАКТЫ»

Организаторы мероприятия - Главное архивное управление Московской области, Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области Московский государственный областной университет, Центральный государственный архив Московской области, Московский областной архивный центр, Московское областное отделение Российского общества историков — архивистов.

В работе конференции приняли участие историки и архивисты Московской, Белгородской, Ленинградской областей, республики Крым. Участникам была проведена онлайн-экскурсия по виртуальной историко-документальной выставке: «Идет война народная… История народного ополчения в документах архивов Московской области».

Обсуждались вопросы проведения поисковых, архивных и исследовательских работ на местах боев, создания информационно-аналитического поискового центра и музея в Москве и Московской области, реализации проекта «Судьба солдата» по поиску информации в базах данных и по организации данного проекта в Московской области, участия ветеранов военной службы в поисковой работе.

С материалами круглого стола можно познакомиться на официальном сайте Главного архивного управления Московской области https://gau.mosreg.ru.