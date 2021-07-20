Компания «Арома Хоум» начала выпуск продукции в ОЭЗ «Дубна»

Сегодня тематика интерьерных ароматов стала популярной, производство подобной продукции динамично развивается. Всё больше и больше людей стремятся добавить изысканности окружающему их пространству дома или рабочего места. В России «Арома Хоум» занимает лидирующие позиции по производству интерьерных ароматов и арома-средств для уборки с пробиотиками. Компания с 2018 года производит ароматические диффузоры, арома-свечи и саше, спреи для текстиля, под собственным брендом «Aroma Harmony», а также инновационные средства для уборки AromaCleaninQ. Компания уделяет огромное внимание качеству собственной продукции, а живой и яркий дизайн делает ее неповторимой и востребованной на рынке.

За время работы компания, основное производство которой прежде базировалось в Солнечногорске, стала надежным партнером многих торговых сетей, поставщиков, маркетплэйсов, - рассказал директор по развитию, Александр Григораш. - Благодаря собственному производству, мы можем также оказывать услуги по разработке ароматических композиций и выпуску продукции под брендом заказчика. Решив расширить производство, мы стали резидентом ОЭЗ «Дубна», буквально за полгода перевели мощности на полностью подготовленную площадку в Инновационно-технологическом центре «Ломоносов», и теперь она стала главной для нашей компании. На российском рынке ароматических товаров для дома мы уже твёрдо закрепились в пятёрке лидеров, выпуская качественную продукцию под собственным брендом «Aroma Harmony», и составляем существенную конкуренцию аналогичной импортной продукции.

Помимо интерьерных ароматов, «Арома Хоум» успешно освоила и запустила производство инновационных средств для уборки «AromaCleaninQ». Они делают уборку простой и эффективной благодаря пробиотикам, которые борются с загрязнениями на микроуровне, уничтожая патогенные бактерии, вызывающие аллергические реакции. Данную линию моющих средств выделяет не только входящий в их состав пробиотический комплекс, но и специально подобранные ароматические композиции, наполняющие дом прекрасным запахом после уборки.

Благодаря новому современному производству и грамотной маркетинговой политике предприятия, продукцию, производимую «Арома Хоум» сегодня можно увидеть в магазинах не только всех регионов России, но и стран ближнего зарубежья. Открытие на территории ОЭЗ «Дубна» новой производственной площадки по выпуску качественных интерьерных ароматов и инновационных моющих средств позволит резиденту увеличить мощности на 80%. В ходе реализации проекта «Арома Хоум» создаст более 60 рабочих мест.