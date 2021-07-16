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Компании, имеющие статус социального предприятия, имеют право на получение специальных мер поддержки

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, ежегодно формируется министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компании с таким статусом имеют право на получение специальных мер поддержки. Например, на федеральные гранты в размере до 500 тыс. рублей, а также субсидии от регионального Мининвеста до 3 млн. рублей.

В 2021 году в данный перечень уже вошли 532 социальных предприятия Подмосковья.

Срок приема заявок, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 г. №149, продлили до 31 декабря.

Подача заявок осуществляется через региональные центры оказания услуг «Мой бизнес».

Инструкция по подаче заявок и сбору документов для включения в реестр социальных предприятий размещена на инвестиционном портале Московской области.

Авторы: 
Отдел взаимодействия со СМИ
Тэги: 
бизнес