Как в России борются с нелегальными платежами в онлайн-казино

Особенности платежей в онлайн-казино и схемы работы

Как отмечают представители крупнейших российских банков, начало открытой борьбы с несанкционированными переводами в адрес игровых платформ спровоцировало поиск более эффективных решений. Собственники онлайн-казино внедрили схему с применением простых p2p переводов между физическими лицами. Для этого используются подставные частные лица, или так называемые «дропы». Они направляют денежные средства непосредственно на счет игровой организации, в большинстве случаев переводя их в цифровую валюту.

Современные онлайн-казино в России столкнулись с невозможностью получать внешние платежи. Эта проблема особенно актуальна для новых игроков, так как львиная доля банковских организаций, ранее предоставлявших подобные услуги, сегодня это делать отказалась. Лицензий за подобную противоправную деятельность уже лишились пять кредитных организаций.

Банк России принял решение решать накопившиеся проблемы с использованием системного подхода. В подобных условиях сайты онлайн-казино были вынуждены полностью перейти на платежи в криптовалюте. Игровые Интернет-платформы в России начали повально переходить на переводы по схеме p2p. Это означает, что платежи от игроков приходят на карты, принадлежащие «дропам», в формате взаимных переводов физических лиц.

Распространенное решение, которое используют игровые сайты, это когда провайдер p2p-платежей приобретает в скрытой сети карты подставных личностей. При этом, при вводе информации с карты игроку демонстрируется страничка оплаты. Однако, его не информируют, что он переводит денежные средства «дропу».

Способы борьбы с незаконными платежами

Государственный регулятор в курсе, того, что казино в сети и конторы, принимающие ставки на спорт, используют p2p-переводы на банковские карты и электронные кошельки в целях работы со ставками от частных лиц. Такие способы расчетов технически сложнее и обходятся на порядок дороже. Для них необходимы многочисленные карты и кошельки, оформленные на физических лиц.

Банк России проводит разъяснительную работу с кредитными учреждениями и стремится совершенствовать внутренние процедуры. Работа регулятора направлена на обнаружение и прекращение подобных финансовых операций. Регулятор достаточно в жесткой форме требует отказаться от проведения подозрительных платежей между физическими лицами. ЦБ предлагает частным лицам переходить на «Системы быстрых платежей» (СБП), которые находятся под полным контролем государства.

Взаимовыгодный обмен

Ради получения дополнительного заработка многие граждане не боятся сегодня отдавать карты в аренду. Повышение популярности платежей p2p, осуществляемых подставными пользователями чревато всеобщей «дроповизацией». Четкого понимания нелегального трафика денежных средств сегодня не существуют. Однако, по некоторым оценкам в год он варьируется в пределах $2–3 млрд.

Дроп-карты в большинстве случаев приобретаются в скрытой сети. На самом деле они были оформлены реальными людьми за определенное денежное вознаграждение в несколько тысяч рублей. Подобная схема требует оформления SIM-карты, к которой привязывается кредитная карточка, передачи PIN-кода и информации о владельце для восстановления доступа к счету при необходимости. После сбора сведений готовые карты поступают в продажу.

Самоизоляция, снижение уровня жизни, ограничения, повышение интернетизации граждан – это факторы, повышающие интерес к онлайн-казино. На сегодняшний день подставные личности не особо привлекают внимание надзорных структур. Это связано с тем, что доказать умысел при передаче карты практически невозможно.