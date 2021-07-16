Как проводят лето юные дубненцы

В летних школьных лагерях в первую смену отдохнули 250 детей. Сейчас 135 ребятишек посещают городские лагеря на базе школы №1 – «Солнечная поляна» и школы №9 – «Ласточка».

Пять девочек уехали в лагерь «Настоящих героев» на территории парка «Патриот» в Кубинке. На днях 18 юных дубненцев отправились в крымский санаторий «Дружба».

В детских оздоровительных лагерях и на площадках, подведомственных Управлению народного образования Администрации города, этим летом поправят здоровье и весело проведут досуг 1019 ребят. Желаем им отличного отдыха!