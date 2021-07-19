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Как получить дубликат СНИЛС?

ГУ ПФР №5 по г. Москве и Московской области информирует.

Если Вы потеряли документ, содержащий страховой номер индивидуального лицевого счета, то в любой момент можно получить его электронный  дубликат. Для этого потребуется только полная регистрация на портале госуслуг.

Получение дубликата  СНИЛС по Интернету займет совсем немного времени.

  1. Сначала нужно зайти в свой Личный кабинет на сайте www.pfr.gov.ru под учетной записью с портала госуслуг (использовать тот же пароль);
  2. Далее - выбрать раздел «Индивидуальный лицевой счет»;
  3. «Кликнуть» по вкладке «Подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства»;
  4. Нажать на кнопку «Запросить». Если Вы хотите получить уведомление о готовности документа на электронную почту, то нужно будет сделать соответствующую отметку.

Готовый документ можно скачать в формате pdf и предоставить его по месту требования, например, при трудоустройстве.

Авторы: 
Отдел взаимодействия со СМИ
Тэги: 
Пенсионный фонд