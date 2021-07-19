Как получить дубликат СНИЛС?

Если Вы потеряли документ, содержащий страховой номер индивидуального лицевого счета, то в любой момент можно получить его электронный дубликат. Для этого потребуется только полная регистрация на портале госуслуг.

Получение дубликата СНИЛС по Интернету займет совсем немного времени.

Сначала нужно зайти в свой Личный кабинет на сайте www.pfr.gov.ru под учетной записью с портала госуслуг (использовать тот же пароль); Далее - выбрать раздел «Индивидуальный лицевой счет»; «Кликнуть» по вкладке «Подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства»; Нажать на кнопку «Запросить». Если Вы хотите получить уведомление о готовности документа на электронную почту, то нужно будет сделать соответствующую отметку.

Готовый документ можно скачать в формате pdf и предоставить его по месту требования, например, при трудоустройстве.