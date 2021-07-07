Как подать заявление на предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам МСП из бюджета Московской области?

Запись вебинара можно посмотреть по ссылке: https://events.webinar.ru/35969371/8831207/5912d26b8434a8f17f2b6b9ad39610cb

В рамках вебинара рассмотрена процедура подачи заявлений в электронном виде субъектами МСП Московской области для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий посредством Регионального портала государственных услуг, а также вопросы, касающиеся изменений, внесенных в конкурсную документацию и требований к оформлению документов.