Как оплачивать коммунальные услуги при временном отсутствии

Основания для перерасчета платы за коммунальные услуги

Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги. Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами (потребители) жилых помещений не является основанием невнесения платы за коммунальные услуги (ч. 1 ст. 153, ч. 11 ст. 155 ЖК РФ).

При временном, более пяти полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета при отсутствии технической возможности его установки, осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную потребителю коммунальную услугу. Исключение - плата за коммунальные услуги по отоплению, электроснабжению и газоснабжению на цели отопления жилых (нежилых) помещений, а также за коммунальные услуги на общедомовые нужды.

Перерасчет не производится, если отсутствие технической возможности установки прибора учета не подтверждено в установленном порядке, а также в случае неисполнения потребителем обязанности по устранению неисправности прибора учета (п. п. 86, 88 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ N 354).

Также следует отметить, что не установлен порядок перерасчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае ее оплаты исходя из общей площади жилого помещения на основании нормативов накопления ТКО (п. 148(30) Правил; Письмо Минстроя России от 26.02.2019 N 6592-ОГ/06).

Для перерасчета следует обратиться в управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или в ресурсоснабжающую организацию и к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - исполнитель) с заявлением о перерасчете размера платы за коммунальные услуги с указанием периода временного отсутствия (ч. 1 ст. 157.2, ч. 1, 2 ст. 161 ЖК РФ; п. п. 2, 91, 92 Правил).

Требования к заявлению и прилагаемым к нему документам

Заявление о перерасчете размера платы за коммунальные услуги нужно подать до начала периода временного отсутствия или не позднее 30 дней после его окончания (п. 91 Правил).

При этом пропуск указанных сроков по уважительным причинам (например, тяжелая болезнь или другие независящие от лица обстоятельства, в силу которых оно было лишено возможности своевременно обратиться с заявлением) не является основанием для отказа в удовлетворении требований о перерасчете такой платы (п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 22).

К заявлению необходимо приложить акт обследования на предмет установления отсутствия технической возможности установки индивидуального или общего (квартирного) приборов учета, а также документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия (п. 92 Правил).

Такими документами могут, в частности, являться (п. 93 Правил):

1) копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку или справка о служебной командировке с приложением копий проездных билетов;

2) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении;

3) проездные билеты, оформленные на имя потребителя, или их заверенные копии, а в случае оформления билетов в электронном виде - распечатка их на бумажном носителе, а также выданный перевозчиком документ, подтверждающий факт использования проездного документа;

4) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их заверенные копии;

5) свидетельство о регистрации по месту временного пребывания или его заверенная копия;

6) справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал;

7) справка, выданная уполномоченным лицом садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, подтверждающая период временного пребывания потребителя на садовом или огородном участке, расположенном в границах ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;

8) иные документы, подтверждающие факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.

Перечень документов является открытым. Главное, чтобы такие документы подтверждали факт и срок отсутствия потребителя и были подписаны (за исключением проездных билетов) уполномоченным лицом выдавшей их организации (индивидуальным предпринимателем), заверены печатью такой организации (при наличии печати), имели регистрационный номер и дату выдачи. Документы должны быть составлены на русском языке. Если документы составлены на иностранном языке, они должны быть в установленном порядке легализованы и переведены на русский язык (п. 94 Правил).

Порядок перерасчета платы за коммунальные услуги

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится пропорционально количеству полных календарных дней временного отсутствия потребителя. Не учитываются день отъезда и день возвращения (п. 90 Правил).

Исполнитель делает перерасчет в течение пяти рабочих дней после получения письменного заявления потребителя и документов, подтверждающих его временное отсутствие, если заявление подано до начала периода временного отсутствия, или не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия потребителя (п. 91 Правил).

Результаты перерасчета отражаются в очередном платежном документе (в случае подачи заявления о перерасчете после окончания периода временного отсутствия) либо в платежных документах, формируемых исполнителем в течение периода временного отсутствия потребителя (если заявление было подано до начала этого периода) (п. 97 Правил).