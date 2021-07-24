Как купить билет на самолет онлайн

Достаточно выбрать один из них, например, туту авиа, указать направление, дату и получить оптимальное предложение. На заполнение формы уйдет несколько минут, и вот уже желанный билет у вас практически в кармане.

Где лучше покупать билеты на самолет

Чтобы перелет прошел без неожиданностей, к нему нужно готовиться заблаговременно. Конечно, можно воспользоваться рекламными объявлениями и купить недорогой билет на дату, которая, вероятно, вас не очень устроит, но лучше воспользоваться услугами специализированных ресурсов. Это:

официальные сайты авиакомпаний;

сервисы по поиску и бронированию билетов.

Первые идеальны для тех, кто хочет получать достоверную информацию из первых рук. Вторые предоставляют больше шансов найти наиболее подходящее предложение.

Очень важно не ошибиться, поскольку некоторые сайты не предлагают услугу бронирования, а служат лишь для поиска билетов. Проверяйте ссылки на подлинность, чтобы исключить подменные сайты и не стать жертвой мошенников, а еще лучше, пользуйтесь приложениями из официальных маркетов.

Что нужно для того, чтобы купить авиабилет через интернет

Личные документы: паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении. Если вы летите за границу, нужен только загранпаспорт. Вы должны точно вписать в форму на сайте данные из документа на латинице и заполнить все необходимые поля.

Банковская карта для расчета и телефон для подтверждения оплаты. На сайте необходимо указать номер, имя и фамилию владельца, ccv-код и срок действия карты. Процедура бронирования надежно защищена, поэтому волноваться о безопасности персональных данных и средств не стоит.

Действующий электронный адрес, на который поступит маршрутная квитанция со всей необходимой информацией, включая номер авиабилета.

Маршрутную квитанцию лучше распечатать, так как она может понадобиться для регистрации на рейс.

Сайт поисковик авиабилетов и сайт авиакомпании, что лучше?

Официальный сайт авиаперевозчика гарантирует стопроцентную точность предоставляемых данных. Здесь можно найти подходящие рейсы, но лишь одной авиакомпании.

Сайты-агрегаторы собирают лучшие предложения разных компаний и систематизируют их для удобства клиента. Вы можете подобрать билеты на рейсы, максимально удовлетворяющие по времени, количеству стыковок и цене. Поисковый ресурс предоставит все доступные варианты на интересующую дату в удобной форме и даст ссылку на официальный сайт перевозчика либо компании, у которой можно приобрести авиабилеты.