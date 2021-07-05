Изменение порядка согласования размещения объектов ИЖС с авиационными властями

Федеральный закон от 11.06.2021 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающий в силу с 01.07.2021, вносит изменения в Воздушный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации, направленные на совершенствование порядка установления и использования приаэродромных территорий.
В частности, изменяются некоторые положения, связанные со строительством, реконструкцией, размещением (далее – согласование, согласование размещения объектов) объектов в приаэродромных территориях:
- согласование размещения объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов, гаражей для собственных нужд граждан на земельных участках с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», «для ведения садоводства», «для индивидуального жилищного строительства», «для дачного хозяйства» не требуется с авиационными властями;
- согласование Центрального МТУ Росавиации не требуется в приаэродромных территориях Внуково и Шереметьево, при этом получение санитарно-эпидемиологического заключение Роспотребнадзора остается обязательным, за исключением объектов, указанных в предыдущем абзаце;
- порядок согласования в приаэродромных территориях остальных аэродромов остается неизменным до момента установления аэродромами 1-7 подзон или 1-6 подзон.
«Стоит отметить, что данные изменения избавят от получения согласований более 11 тысяч заявителей, среди которых 95% - заявления для объектов индивидуального жилищного строительства», - отметил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Текст Федерального закона опубликован на интернет-портале «Российской газеты» https://rg.ru/2021/06/17/191fz.html.
Получить согласование авиационных властей можно на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области (РПГУ) по ссылкам:
- для аэродромов Домодедово, Черное https://uslugi.mosreg.ru/services/18120;
- для аэродромов Раменское (Жуковский), Луховицы (Третьяково) https://uslugi.mosreg.ru/services/20783;
- для аэродромов Клин, Кубинка, Остафьево, Ступино, Чкаловский https://uslugi.mosreg.ru/services/20782.
Получить услуги, предшествующие согласованию с авиационными властями можно так же на РПГУ:
- Выдача экспертного заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе https://uslugi.mosreg.ru/services/20714;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Московской области https://uslugi.mosreg.ru/services/20711.