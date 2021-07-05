Изменение порядка согласования размещения объектов ИЖС с авиационными властями

В частности, изменяются некоторые положения, связанные со строительством, реконструкцией, размещением (далее – согласование, согласование размещения объектов) объектов в приаэродромных территориях:

- согласование размещения объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов, гаражей для собственных нужд граждан на земельных участках с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», «для ведения садоводства», «для индивидуального жилищного строительства», «для дачного хозяйства» не требуется с авиационными властями;

- согласование Центрального МТУ Росавиации не требуется в приаэродромных территориях Внуково и Шереметьево, при этом получение санитарно-эпидемиологического заключение Роспотребнадзора остается обязательным, за исключением объектов, указанных в предыдущем абзаце;

- порядок согласования в приаэродромных территориях остальных аэродромов остается неизменным до момента установления аэродромами 1-7 подзон или 1-6 подзон.

«Стоит отметить, что данные изменения избавят от получения согласований более 11 тысяч заявителей, среди которых 95% - заявления для объектов индивидуального жилищного строительства», - отметил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Текст Федерального закона опубликован на интернет-портале «Российской газеты» https://rg.ru/2021/06/17/191fz.html.

Получить согласование авиационных властей можно на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области (РПГУ) по ссылкам:

- для аэродромов Домодедово, Черное https://uslugi.mosreg.ru/services/18120;

- для аэродромов Раменское (Жуковский), Луховицы (Третьяково) https://uslugi.mosreg.ru/services/20783;

- для аэродромов Клин, Кубинка, Остафьево, Ступино, Чкаловский https://uslugi.mosreg.ru/services/20782.

Получить услуги, предшествующие согласованию с авиационными властями можно так же на РПГУ:

- Выдача экспертного заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе https://uslugi.mosreg.ru/services/20714;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Московской области https://uslugi.mosreg.ru/services/20711.