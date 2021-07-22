Из грязи да в князи

Лечебная грязь имеет чисто природное происхождение, она пластична, обладает большой теплоемкостью, чрезвычайно богата как минеральными веществами, так и органическими соединениями. Поэтому на организм человека грязь оказывает разностороннее биологическое воздействие, несравнимое ни с одним из существующих медицинских препаратов.

Виды грязелечения:

При общей аппликации пациента полностью обмазывают грязью за исключением шеи, головы и области сердца, а затем оборачивают простыней и брезентом.

При местных аппликациях грязь накладывают на отдельные участки тела: кисти и предплечья, кисти рук, ноги, нижнюю часть туловища и другие..

Целесообразность грязевых процедур определяет лечащий врач, исходя из показаний и противопоказаний, а также состояния жизненно важных органов и систем (в первую очередь - сердечно-сосудистой). Ведь в начале лечения возможно обострение заболеваний, что является нормой. Через несколько сеансов грязелечения наступает период улучшения, который продолжается и после прекращения курса лечения в санатории.

Также грязелечение имеет противопоказания, не выполняя которые, можно вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Грязелечение категорически противопоказанно при обострении уже существующих хронических заболеваний, туберкулезе, при заболеваниях почек, при острых воспалительных процессах, заболеваниях крови и сердечно сосудистой системы. Влияние грязей может спровоцировать рост опухолей. Прямым противопоказанием к грязелечению является и беременность!

Поэтому курс следует проходить под контролем опытных специалистов, желательно, в теплом и солнечном, красивом месте, чередуя процедуры с умеренными прогулками на природе в окружении живописных пейзажей.

По этим показателям отличный выбор - санаторий в Крыму с грязелечением, в котором пациент познакомится с уникальной сакской озёрной лечебной грязью, которая не имеет аналогов в мире! По содержанию некоторых компонентов, сакская лечебная грязь превосходит лечебную грязь Мертвого моря. Компоненты сакской грязи вызывают в организме сложные процессы, затрагивающие опорно-двигательную, нервную, мочеполовую, эндокринную, кровеносную, пищеварительную и другие системы. Усиливаются обменные процессы, активизируется иммунитет, организм начинает бороться с болезнями без лекарств, больные органы восстанавливаются, человек чувствует себя активным и здоровым, как в молодости.

Эффективность грязелечения ещё более возрастает при использовании его в комплексе с другими лечебными факторами (диета, питьевые минеральные воды, ванны и пр.). А чтобы получить ещё более длительный и устойчивый терапевтический эффект, курс с грязелечением рекомендуется проводить ежегодно.

Будьте и здоровы и богаты!