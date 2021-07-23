+17,3°
Влажность: 61%
Давление: 753,1 мм

Итоги рейда «Детское кресло» в Дубне

пятница, 23 июля 2021 | 10:13     14
Сотрудники Дубненской Госавтоинспекции продолжают проводить мероприятия по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Накануне рейд «Детское кресло» прошёл вблизи одного из образовательного учреждения. Его основной целью стало снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров.

В ходе проведения мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции проверено более 40 транспортных средств, водителей с нарушением правил перевозки детей в соответствии с ч.3 ст.12.23 КРФ об АП не выявлено. В салонах многих автомобилей, которые в ходе рейда останавливали сотрудники Госавтоинспекции, можно было увидеть оборудованные, согласно правилам, и используемые по назначению детские автокресла. Дошколята с удовольствием демонстрировали дисциплину пассажира и рассказывали, что сидеть в кресле удобно и такое возвышенное положение позволяет им всесторонне наблюдать через окна за движением других транспортных средств и пешеходами.

К сожалению, не все еще водители столь исполнительны, за текущий год составлено 24 административных материала по статье 12.23 ч.3 КРФ об АП.  Напомним, что за нарушение правил перевозки детей до 12-летнего возраста предусмотрена административная ответственность водителя в виде штрафа 3000 рублей.

Уважаемые водители – родители! Самые важные пассажиры в вашем автомобиле – это дети! Не забывайте обеспечить ребенку безопасность во время движения автомобиля (уберечь от тяжелых травм при резком торможении либо возможном столкновении машин), и спокойствие себе, ведь в автокресле малыш сидит на месте, не встает, не мешает и не отвлекает вас от процесса управления источником повышенной опасности.

Тэги: 
безопасность
ГИБДД
дороги
Читать Дубна.Ru в