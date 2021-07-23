+18,7°
Влажность: 76% ↑
Давление: 741,1 мм

Итоги рейда «Детское кресло»

Сотрудники Дубненской Госавтоинспекции продолжают проводить мероприятия по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Накануне рейд «Детское кресло» прошёл вблизи одного из образовательного учреждения. Его основной целью стало снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров.

В ходе проведения мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции проверено более 40 транспортных средств, водителей с нарушением правил перевозки детей в соответствии с ч.3 ст.12.23 КРФ об АП не выявлено. В салонах многих автомобилей, которые в ходе рейда останавливали сотрудники Госавтоинспекции, можно было увидеть оборудованные, согласно правилам, и используемые по назначению детские автокресла. Дошколята с удовольствием демонстрировали дисциплину пассажира и рассказывали, что сидеть в кресле удобно и такое возвышенное положение позволяет им всесторонне наблюдать через окна за движением других транспортных средств и пешеходами.

К сожалению, не все еще водители столь исполнительны, за текущий год составлено 24 административных материала по статье 12.23 ч.3 КРФ об АП.  Напомним, что за нарушение правил перевозки детей до 12-летнего возраста предусмотрена административная ответственность водителя в виде штрафа 3000 рублей.

Уважаемые водители – родители! Самые важные пассажиры в вашем автомобиле – это дети! Не забывайте обеспечить ребенку безопасность во время движения автомобиля (уберечь от тяжелых травм при резком торможении либо возможном столкновении машин), и спокойствие себе, ведь в автокресле малыш сидит на месте, не встает, не мешает и не отвлекает вас от процесса управления источником повышенной опасности.

Тэги: 
безопасность
ГИБДД
дороги
Читать Дубна.Ru в