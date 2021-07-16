Информационно‑пропагандистские акции «Мобильник» пройдут в Дубне

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городскому округ Дубна проведут ряд информационно-пропагандистских акций «Мобильник» в период с 19 по 25 июля 2021 года. Они направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующей причиной совершения которых является пользование водителем во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.
В соответствии с п. 2.7. ПДД РФ «Водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».
Основными задачами данного мероприятия является:
- разъяснить водителям, какие факторы отвлекают внимание и могут помешать ему быстро среагировать на изменение дорожной ситуации (отвлечение внимания на телефонные звонки, написание сообщений, просмотр ленты в социальных сетях, навигатор).
- информировать пешеходов о недопустимости использования мобильного телефона во время участия в дорожном движении, как отвлекающего фактора, который может помешать быстро среагировать на изменение дорожной ситуации при переходе проезжей части дороги.
- привлечь внимание детей к необходимости исключить использование мобильного телефона вовремя участия в дорожном движении, объяснить опасность отвлечения внимания на гаджеты и другие предметы (капюшон, зонт и т.д.) при переходе проезжей части дороги.
- профилактика дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного по причине использования мобильных телефонов (смартфонов) во время участия в дорожном движении.
Представить современного человека без мобильного телефона невозможно. По данным ВОЗ разговоры по мобильному телефону во время вождения повышают риск попадания в ДТП примерно в четыре раза. Использование телефонной гарнитуры не снижает уровень риска, а если водитель пишет или читает смс-сообщения, риск ДТП возрастает более чем в 20 раз. Исследования также свидетельствует о том, что отвлечение водителя от задачи управления транспортным средством в течение длительных периодов времени существенно повышает риск ДТП.
Использование мобильных телефонов (смартфонов) может заставить водителей отвести взгляд от дороги, убрать руки с рулевого колеса и отвлечь внимание от дороги и окружающей ситуации. Хотелось бы отметить, что отвлечение внимания относится ко всем участникам дорожного движения – не только к водителям, но и к пешеходам, как к самой многочисленной аудитории участников дорожного движения. И водителям, и пешеходам необходимо умение концентрироваться на окружающей реальности, не отвлекаясь на гаджеты. В связи с этим Отдел ГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна информирует всех участников дорожного движения об опасности использования мобильных телефонов (смартфонов) во время участия в дорожном движении - обратился начальник ОГИБДД Александр Беликов