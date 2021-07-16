Информационно‑пропагандистские акции «Мобильник» пройдут в Дубне

В соответствии с п. 2.7. ПДД РФ «Водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».

Основными задачами данного мероприятия является:

разъяснить водителям, какие факторы отвлекают внимание и могут помешать ему быстро среагировать на изменение дорожной ситуации (отвлечение внимания на телефонные звонки, написание сообщений, просмотр ленты в социальных сетях, навигатор).

информировать пешеходов о недопустимости использования мобильного телефона во время участия в дорожном движении, как отвлекающего фактора, который может помешать быстро среагировать на изменение дорожной ситуации при переходе проезжей части дороги.

привлечь внимание детей к необходимости исключить использование мобильного телефона вовремя участия в дорожном движении, объяснить опасность отвлечения внимания на гаджеты и другие предметы (капюшон, зонт и т.д.) при переходе проезжей части дороги.

профилактика дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного по причине использования мобильных телефонов (смартфонов) во время участия в дорожном движении.

Представить современного человека без мобильного телефона невозможно. По данным ВОЗ разговоры по мобильному телефону во время вождения повышают риск попадания в ДТП примерно в четыре раза. Использование телефонной гарнитуры не снижает уровень риска, а если водитель пишет или читает смс-сообщения, риск ДТП возрастает более чем в 20 раз. Исследования также свидетельствует о том, что отвлечение водителя от задачи управления транспортным средством в течение длительных периодов времени существенно повышает риск ДТП.