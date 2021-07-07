И снова победы!

Отличный результат показал Алексей Федотов, выпускник школы №1 - 100 баллов по истории! От всей души поздравляем Алексея, его родителей и замечательногр педагога Ольгу Леонидовну Кобелеву.

100 баллов по информатике набрал Тимофей Белицкий. Одиннадцатиклассник Лицея №6 внес достойный вклад в общую копилку отличных результатов, которые показывают выпускники 2021 года.

Тимофей неоднократно демонстрировал отличные знания по этому предмету, в том числе на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, становился дипломантом I степени на Московской олимпиаде школьников, Олимпиаде школьников по информатике и программированию, Всероссийской олимпиаде «Высшая проба».

На его счету также диплом I степени на Олимпиаде «Курчатов» (математика), II степени – на Открытой олимпиаде по программированию «Когнитивные технологии», III степени – на Всесибирской олимпиаде школьников (информатика) и Олимпиаде школьников «Физтех».

Поздравляем Тимофея, его родителей, преподавателей и особенно учителя информатики Надежду Сергеевну Семашко.